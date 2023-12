La misura di decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli ha superato il primo esame delle Camere senza subire modifiche.

Come riporta Il Sole 24 Ore, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, le lavoratrici madri di tre o più figli, impiegate con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico), beneficeranno di un esonero completo dei contributi previdenziali fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età del figlio minore, fino a un massimo annuo di 3.000 euro, calcolato su base mensile. Inoltre, come iniziativa sperimentale per il 2024, questo esonero totale verrà esteso anche alle lavoratrici madri di due figli, sempre con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico), ma solo fino al mese in cui il figlio minore compie dieci anni.