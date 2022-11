Nella coalizione di governo “c’è assolutamente accordo su tutta la manovra, stiamo lavorando anche su altri dettagli. Se riuscissimo ad azzerare l'Iva sui beni di prima necessità e infanzia sarebbe un bel segnale". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine del congresso provinciale della Lega a Treviglio, in provincia di Bergamo.

"Più di così in queste situazioni è difficile fare, partendo da almeno 20 miliardi delle bollette di luce e gas", ha detto. Secondo il leader del Carroccio, sono stati raggiunti obiettivi come "fermare la Legge Fornero, avviare quota 41, alzare la Flat tax almeno agli 85mila per arrivare a 100mila, rottamare milioni di cartelle esattoriali e tagliare un po' di sprechi del reddito di cittadinanza".