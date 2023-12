"Investiamo in sicurezza dotando di maggiori risorse e mezzi più moderni Forze dell'ordine e a Vigili del fuoco e nell'accoglienza dei migranti, potenziando i sistemi di integrazione a garantendo particolare attenzione ai minori: Destiniamo più risorse per la lotta alla droga e alle violenza contro le donne. Le priorità individuate con la legge di Bilancio dimostrano che la coalizione di centrodestra e il governo che questa esprime hanno una idea chiara e omogenea, un progetto per il Paese".

Così Paolo Emilio Russo, deputato di Forza Italia e relatore della legge di Bilancio in Commissione Affari Costituzionali, su Threads.