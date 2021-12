"E' positivo che in legge di Bilancio per la scuola abbiano trovato posto fondi aggiuntivi per la valorizzazione del personale docente e per l'estensione anche per i prossimi due anni dell’assegnazione di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi. Altre risorse sono destinate a garantire servizi di supporto psicologico a scuola per combattere le forme di malessere legate alla pandemia, la sopravvivenza delle scuole dell'infanzia paritarie e l’attribuzione di un’indennità da sede disagiata per gli insegnanti assegnati nelle piccole isole. In manovra pure la riduzione del vincolo da 5 a 3 anni per i neo Dsga e la tutela vittime delle graduatorie tardive del concorso straordinario docenti. Manca invece l'assunzione degli insegnanti specializzati sul sostegno e degli idonei del concorso STEM, nonostante fossero proposte che abbiamo condiviso all'unanimità nell'apposito tavolo della maggioranza; un fatto che andrà chiarito". Questo il primo commento dopo il voto di fiducia sulla legge di Bilancio del senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "Sono 100 - aggiunge Pittoni - i milioni a disposizione per la proroga degli incarichi temporanei del personale ATA legati all’emergenza Covid. Ma la norma copre solo in parte il periodo da gennaio a giugno 2022, per cui ci prepariamo a chiedere una seconda tranche per arrivare alla fine dell'anno scolastico. I veti di una parte politica hanno tra l'altro purtroppo impedito che si ragionasse già in legge di Bilancio di assegnazione provvisoria dei vincolati e magari superamento del vincolo. Torneremo però alla carica con il Milleproroghe o in un possibile e auspicato decreto Scuola, dove riproporre anche i percorsi formativi abilitanti all'insegnamento e l'accesso diretto ai corsi di specializzazione di chi ha tre anni d'esperienza sul campo nel sostegno. Primi passi - conclude Pittoni - dell'attesa fase transitoria per il superamento del precariato storico".