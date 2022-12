Al via il 'reddito alimentare' da destinare a chi è in povertà assoluta, come disposto da emendamento del Pd alla manovra di Bilancio approvato nella notte. Si parte da un fondo di 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 da distribuire in pacchi realizzati con prodotti invenduti della distribuzione alimentare "da prenotare mediante un'applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili". Attuazione, platea e coinvolgimento del Terzo Settore saranno definiti in un decreto del ministero del Lavoro da emanare entro 60 giorni.