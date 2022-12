“Occorre reintrodurre il credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno. Parliamo di una misura che ha avuto fino ad oggi un effetto moltiplicatore altissimo degli investimenti. Per ogni euro speso dallo Stato, infatti, si producono investimenti che valgono circa tre euro. Un intervento che non serve solo a dare una mano alle imprese del Sud, ma consente una ricaduta virtuosa anche per il tessuto economico del Nord che realizza macchinari per il Mezzogiorno. Non inserirlo in Legge di bilancio è stata una scelta sbagliata e miope. Il governo riconosca subito questo errore e lo corregga in fase di approvazione della manovra. Il Partito Democratico presenterà emendamenti ad hoc per sanare questa grave stortura”.

Così il capogruppo del Pd in commissione Bilancio alla Camera, Ubaldo Pagano.