Nella manovra, "hanno inserito misure inique, inadeguate, inefficaci, ma soprattutto hanno abbandonato il Mezzogiorno. Non c'era una misura legata allo sviluppo, al sostegno, ai lavoratori, alle famiglie, alle aziende del Mezzogiorno nel testo varato dal Consiglio dei ministri". Così il vicecapogruppo Pd alla Camera, Piero De Luca. "Quello che si è riuscito a inserire - aggiunge - è stato solo grazie al Partito Democratico che è riuscito a far introdurre le proroghe, le conferme dei crediti di imposta legati agli investimenti per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno e dei crediti di imposta legati alle zone economiche speciali". "Da parte del Pd c'è stato un impegno forte sul Mezzogiorno che invece era stato completamente dimenticato e abbandonato dalla

maggioranza e dal governo", conclude il deputato dem.