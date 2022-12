"Apprendiamo con soddisfazione che la maggioranza ha preso atto del grave grido d'allarme che il Movimento 5 Stelle e tutto il mondo della scuola ha espresso per il taglio programmato di centinaia di istituti scolastici contenuto in manovra. L'emendamento Lupi infatti, va nella giusta direzione di sopprimere questa stortura enorme, che avrebbe privato intere comunità di un presidio democratico fondamentale come la scuola, e ripristinare i parametri di numero di alunni per avere un dirigente scolastico per i quali il Movimento 5 Stelle si è speso nella passata legislatura". Lo afferma Anna Laura Orrico, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione istruzione alla Camera. "Adesso è il momento di passare dalle intenzioni ai fatti: votiamo questa modifica così importante, perché quando le battaglie sono condivise è giusto che la politica agisca in maniera comune", aggiunge.