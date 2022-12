"La manovra è fatta per oltre 21 miliardi di aiuti alle imprese e ai cittadini per fronteggiare il caro-energia e il caro-bollette". Lo ha dichiarato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, a Sky TG24. Il parlamentare azzurro aggiunge: "Sono soldi che vanno in gran parte alle aziende che viceversa sarebbero condannate al fallimento. Poi c'è un'altra parte della manovra che vale circa un terzo che soccorre pensionati, lavoratori, famiglie e giovani. Ad esempio si aiutano gli under 35 a trovare lavoro con la decontribuzione per chi li assume".