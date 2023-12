"Con la manovra di bilancio si chiude un anno record per l’economia italiana. Grazie al governo Meloni e anche a Fratelli d’Italia incassiamo la quarta rata del Pnrr, rimoduliamo l’IRPEF con un taglio delle tasse per 25 milioni di italiani e impostiamo un fisco non più nemico dei cittadini. Gli italiani avranno più soldi e non più sprechi ed assistenzialismo”. Lo dice Augusta Montaruli, vicepresidenti dei deputati di FdI.