"L'intervento sulle pensioni non costituisce una riforma organica e neppure il tanto decantato superamento della Fornero che la destra ha promesso in campagna elettorale. Oggi, la priorità deve essere difendere il potere d’acquisto dei pensionati e, invece, il governo ha messo in campo un aumento trappola che farà perdere ai pensionati 100 euro al mese a causa del taglio al meccanismo di perequazione degli assegni".

Così, in una nota, la presidente dei senatori del Partito Democratico, Simona Malpezzi.

"Con un espediente fanno crescere di 25 euro in due anni le pensioni minime, prelevando dalle pensioni 3 miliardi. Noi con l’anticipo di rivalutazione delle pensioni abbiamo ridotto il rischio povertà - prosegue. La priorità dovrebbe essere prorogare Opzione donna e Ape sociale, estendendola anche agli autonomi e rafforzare la quattordicesima per aiutare tutti i pensionati, a partire da quelli con trattamenti più bassi".