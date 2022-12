"L’approvazione della legge di bilancio alla Camera è un grande passo avanti per l’Italia. Nonostante i tempi ristretti e le risorse per forza limitate dopo che nei tre anni precedenti si sono fatti 335 miliardi di nuovo debito, nonostante gran parte della manovra vada a fronteggiare il caro energia, il governo Meloni ha attuato una svolta politica con forti interventi a favore del rilancio economico nazionale, delle famiglie, delle fasce sociali in difficoltà. Un ringraziamento va al Governo e ai colleghi della Camera che hanno superato la prima grande prova della legislatura. Fratelli d’Italia e l’intero centro destra al Senato faranno il loro dovere subito dopo Natale". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.