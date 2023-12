"Nessuna riforma economica. Nulla per la crescita. Zero per la concorrenza. Briciole per scuola, ricerca e istruzione. Niente per la sanità. Tanto deficit e troppo debito pubblico sulle spalle dei giovani. Solo qualche misura spot per il lavoro. Taglio Irpef e del cuneo fiscale solo temporaneo. Mance e mancette a fini elettorali. Corporazioni e lobby amiche difese e garantite. In pratica è una legge di Bilancio anti-italiana, ecco perché abbiamo detto no a questa manovra del Governo Meloni". Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.