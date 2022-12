"Questa è una legge di bilancio giusta e seria". Lo sottolinea in una intervista al Corriere della Sera il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. "Forse serviva più coraggio - aggiunge - la filosofia di fondo è giusta. Ma a volte è più importante concentrare le risorse sui temi più importanti e, anziché parcellizzarle, indirizzarle con un criterio sapendo che comunque si hanno cinque anni di governo". Più coraggio serviva per esempio "con il reddito di cittadinanza. Anziché prolungarlo di altri otto mesi per chi può lavorare, ridurre il sostegno a sei mesi permette di aggiungere ulteriori 350 milioni di risparmio, risorse che possono essere destinate alle politiche attive sul lavoro, alle imprese, soprattutto ai più giovani i ventenni che hanno abbandonato gli studi. C'è il nostro emendamento su questo".