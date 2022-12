“È grazie ad un emendamento della Lega a nostra firma alla Legge di Bilancio che sarà ridotta l’aliquota IVA dal 22% al 5% per il teleriscaldamento nel primo trimestre del 2023. Abbassare il costo del teleriscaldamento per gli utenti significa non solo equiparare l’agevolazione IVA a quella del gas naturale ma anche riconoscere la valenza ambientale del teleriscaldamento per soddisfare le esigenze di climatizzazione degli edifici in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e nel nord Italia dove è diffuso anche per il clima meno mite. Circa il 20% delle fonti energetiche che producono il calore provengono dalla geotermia o dai termovalorizzazione dei rifiuti. La riduzione dell’IVA per il teleriscaldamento è una battaglia che facciamo da anni e stupisce che le opposizioni si siano svegliate ora - meglio tardi che mai - e si intestino vittorie altrui”.



Lo dichiarano le deputate della Lega Simona Bordonali, Laura Cavandoli ed Elena Maccanti