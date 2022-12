Lavoratori dipendenti e pensionati "non hanno un euro di ritorno" dalla manovra finanziaria. Questa la critica che il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha ribadito a Porta a Porta, in onda stasera. Il leader Cgil ha fatto notare che la riduzione del cuneo contributivo "c'era già nelle buste paga e non è un elemento di novità", perché decisa dal governo Draghi, mentre nel frattempo le bollette sono cresciute e l'inflazione è esplosa. Secondo Landini, il governo Meloni non fa quello che servirebbe al Paese, cioè una vera riforma fiscale, e anzi toglie il reddito di cittadinanza e reintroduce i voucher che rappresentano "uno schiaffo al diritto al lavoro". "L'operazione per cui le partite Iva fino a 85 mila euro di reddito pagano il 15% di tasse e un lavoratore dipendente paga il 43% credo sia una follia", ha attaccato Landini. "Il principio è che ognuno deve pagare in base a quello che prende e non tasse diverse in base al rapporto di lavoro che ha. E poi partite Iva che guadagnano così tanto non sono molte, la maggioranza di partite Iva sono sotto il 35 mila euro. Quindi l'operazione vale per pochissime persone, perché secondo nostri studi sono tra 60 e 100 mila le persone che avranno quel vantaggio: non si capisce, se non per ragioni elettorali, perché si fa una cosa di questo genere che riduce le entrate. Invece- ha sottolineato - il problema vero è una riforma fiscale che combatta l'evasione fiscale".