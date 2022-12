"Il nostro giudizio sulla manovra del Governo resta negativo". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, rivolgendosi ai cronisti a Reggio Calabria a margine del congresso costitutivo della Camera del lavoro dell'Area metropolitana. "Dalle notizie che arrivano non mi pare che siano stati introdotti miglioramenti che ci possano fare cambiare giudizio. Noto, tra l'altro, che nemmeno il Parlamento, allo stato, è stato messo in condizione di capire cosa voglia fare il Governo", aggiunge. "Alcune cose, come la cancellazione dei limiti al Pos, sono state decise dopo la segnalazione da parte dell'Europa secondo cui l'evasione fiscale dovrebbe essere l'obiettivo anche di questo governo", conclude.