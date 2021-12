“Ritengo sia stato un grave errore bocciare l’emendamento che stanziava 29 milioni per le indennità degli operatori del 118. Eppure, l’11 novembre scorso il Governo aveva approvato il mio odg che lo impegnava appunto a prevedere per gli operatori del 118 la stessa indennità prevista per gli operatori sanitari del Pronto Soccorso. Mi auguro che la bocciatura dell’emendamento sia stata causata dal caos nato intorno alla manovra e che vi si ponga rimedio. Diversamente, si stabilirebbero operatori sanitari di seria A e di serie B e ciò non renderebbe giustizia a quanti si sono spesi nel periodo della pandemia. Il Sistema sanitario di emergenza urgenza Sis 118 è un pronto soccorso su ruote che deve essere ricompensato in egual modo al personale del Pronto soccorso. Quanto accaduto al Senato è un grave errore e mi auguro che il governo colmi questa ingiustizia e vi ponga rimedio attraverso il primo provvedimento utile che stabilisca finalmente i 29 milioni per il personale del Sis 118”.

Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.