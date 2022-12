“Nelle proposte emendative del governo presentate in commissione ci sono norme di carattere ordinamentale che non hanno effetti finanziari e che per legge non possono stare nella legge di bilancio, non si capisce quindi come possano essere state dichiarate ammissibili dal presidente della commissione. Peraltro l’assenza di incidenza sui conti pubblici è sottolineata ripetutamente dalla relazione tecnica della Ragioneria. Una ulteriore dimostrazione che maggioranza e governo proseguono con un atteggiamento di totale arroganza e disprezzo delle regole. Un comportamento inaccettabile che denota scarsa sensibilità democratica e nessun rispetto per le opposizioni”. Lo dichiara la deputata del Gruppo Pd-Idp Maria Cecilia Guerra.