"Nella manovra del governo Meloni non ci sono fondi per l'Ebri, il centro per la ricerca sul cervello voluto dal Premio Nobel Rita Levi-Montalcini. Un grave errore che, come ha annunciato il direttore Antonino Cattaneo, costringe purtroppo la struttura a chiudere i battenti. Il governo rimedi a questo errore e trovi una soluzione per consentire a uno dei centri di ricerca più prestigiosi al mondo di continuare la propria attività. L'eredità di Rita Levi-Montalcini va custodita, non dispersa". Lo afferma Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.