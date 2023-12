"Proprio nel giorno in cui l'Istat certifica che l'andamento del fatturato annuale delle imprese è in calo dell'1,7 per cento il Senato approva una finanziaria che non guarda al futuro del Paese, senza risorse per la crescita e per la competitività del Sistema Italia. La stagnazione economica, registrata anche dai dati dell'Istat, richiedeva impegni concreti per rilanciare il sistema produttivo e investire su rilancio economico e formazione professionale dei lavoratori". Lo afferma in una nota Annamaria Furlan, senatrice del Pd, dopo il via libera di Palazzo Madama alla manovra.