“Sono soddisfatto perché abbiamo portato a casa la manovra in così poco tempo con ottimi risultati, con uno spirito devo dire, collaborativo anche con il Parlamento. Faticoso perché è stato faticoso, ma direi bene così, tutti contenti”. Lo ha detto ai cronisti il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, al termine della seduta della commissione Bilancio che approvato la manovra per il 2023. A chi gli ha chiesto del rischio di esercizio provvisorio l'esponente leghista ha risposto: “Ma figuriamoci, non abbiamo mai corso il rischio”.