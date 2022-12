"Solo un matto o uno in malafede, può sostenere che vogliamo sparare ai cinghiali in città, che sono pericolo per l'economia e la sicurezza quotidiana. Il problema, certamente, non si risolve trasformando le nostre città in far west".

Così, oggi su la Repubblica, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti.

"Bisogna catturarli con gabbie e selettori, usando le carabine, ma caricate con sonniferi. Chiedete agli agricoltori quanti danni devono sopportare, per non dire del danno legato alla peste suina" ha aggiunto.