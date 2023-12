"La destra si spacca sul Superbonus ma resta compatta sul no alle risorse per la Toscana colpita dalle alluvioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento, sia in Commissione che in Aula, che avrebbe concesso un miliardo e mezzo di euro ai territori devastati oggi la Camera ha addirittura respinto l'ordine del giorno che avrebbe impegnato il governo a reperire finanziamenti immediati.

A due mesi dal disastro la maggioranza, dopo aver rifiutato ogni nostra proposta per settimane ed in numerosi provvedimenti esaminati dal Parlamento, ha avuto oggi anche il coraggio tramite il deputato Donzelli di dire genericamente in Aula che 'dobbiamo rimboccarci le maniche'. Questa prepotenza e questa arroganza non saranno per sempre": è quando dichiara Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario regionale del Partito Democratico della Toscana.