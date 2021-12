Forza Italia "avrebbe difficoltà a sostenere una Manovra che mette ancora le mani in tasca ai cittadini". E' quanto diffuso da una nota sottoscritta dal coordinatore azzurro Antonio Tajani e dai capigruppo Bernini (Senato) e Barelli (Camera). Per il partito di Berlusconi "è imprescindibile una soluzione per la valanga di cartelle in arrivo nei primi mesi del 2022 con modalità di dilazione che permettano a cittadini e imprese di non trovarsi nuovamente in difficoltà".