“L’Iva sui pellet scenderà dal 22 al 10 per cento per tutto il 2023. Grazie anche al nostro impegno espresso nell’emendamento alla legge di bilancio a firma Fornaro, Guerra e Serracchiani, il governo si è deciso a dare un segnale per un prodotto utilizzato per il riscaldamento di case e imprese”.

Lo scrive in una nota Federico Fornaro, dell’ufficio di presidenza del Gruppo Pd-Italia Democratica e Progressista della Camera