"Credo che questa manovra non sia sufficiente ad aiutare chi è in difficoltà, anzi attacca chi è in difficoltà con le modifiche al reddito di cittadinanza.

Lo dice l'ex Presidente della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, ad Agorà su Rai 3.

"Noi cercheremo di fare tutto il possibile, nelle commissioni e in Parlamento, perché pensiamo che il reddito di cittadinanza sia una misura di civiltà - spiega. Andremo nelle piazze per parlare con i percettori di reddito, per far capire agli italiani chi sono queste persone che non vedono l'ora di lavorare in modo stabile. Ma prima troviamo il lavoro e poi togliamo il reddito" conclude.