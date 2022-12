La discussione della Manovra in commissione Bilancio della Camera si aggiorna a sabato. Slitta così l'approdo in commissione del pacchetto di emendamenti del governo che era stato annunciato. La commissione si riunirà di nuovo sabato mattina per proseguire, come ha spiegato uno dei relatori Paolo Trancassini (Fdi), con l'esame del fascicolo degli emendamenti segnalati dai partiti, in attesa che il governo depositi il suo pacchetto. Insieme a quelli del governo, ha assicurato, arriveranno anche le proposte di modifica alla legge di Bilancio firmate dai relatori