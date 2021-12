“Abbiamo fatto una manovra importante che rilancerà l’economia , la pandemia sta creando disagi e la crisi porta inflazione e aumento dei prezzi ma c’è un governo attento a questo fenomeno. Abbiamo messo 8 miliardi per i rincari e il taglio dei costi delle bollette . Il problema esiste ma va affrontato e non esasperato: servono interventi per ridurre il costo dell’energia nel brevissimo termine ed interventi strutturali per il medio-lungo periodo. Evitiamo che la transizione ecologica venga vissuta come alternativa al benessere economico dei cittadini. Credo anche che sia necessario aumentare i salari che sono mediamente troppo bassi , è un tema su cui bisogna intervenire”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Mattino 5