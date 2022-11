“Durante la discussione della manovra in Parlamento non si discute solo di stanziamenti e denaro, ma anche di priorità. Disegniamo l’Italia del prossimo anno e del prossimo triennio. Abbiamo i fondi del Pnrr ma spesso ci sono difficolta a spenderli. Serve una modifica normativa per rendere più facile e veloci gli investimenti, per trasformare velocemente i progetti in realtà”. Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia, intervistato alla trasmissione Start su Skytg24, dove è intervenuto anche in merito alla tragedia che ha colpito Ischia.

“Quella che ha colpito Ischia è una grande tragedia. Sicuramente la priorità ora è mettere in campo misure per aiutare questo territorio: ci sono persone disperate che hanno bisogno di soccorso, di un alloggio e di cibo. È necessario un intervento straordinario come quello che fece Silvio Berlusconi per le popolazioni colpite dal terremoto di L’Aquila. Non dimentichiamoci, infatti, che noi abbiamo anche altre risorse oltre ai fondi, che c’è il capitale umano. Abbiamo geologi molto preparati e anche piani e procedure che in altri territori hanno funzionato”.