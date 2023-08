Le polemiche dei giorni scorsi sulla manovra economica e le conclusioni del Consiglio dei ministri di ieri, con le parole della premier che ha invitato i partner di governo ad un bagno di realismo, segnalano che sono i conti del paese ad imporre i limiti della prossima legge di Bilancio, ma anche che saranno Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a decidere i tagli e i capitoli di spesa.

Un freno, di fatto, alla campagna elettorale del leader della Lega, Matteo Salvini, centrata su temi come la castrazione chimica per gli stupratori, il blocco navale per arginare il flusso dei migranti, una nuova riforma delle pensioni basata su “quota 41”. Già dal primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, tuttavia, la premier ha frenato gli ardori dell’alleato su almeno due temi: quello dell’immigrazione, sottratto al ministro dell’interno Matteo Piantedosi, voluto dallo stesso Salvini, e affidato invece al sottosegretario Alfredo Mantovano, e quello della riforma pensionistica, certamente non in linea con i necessari rigori del bilancio pubblico. Quanto alla tassazione degli extra-profitti delle banche, il tema non è stato ancora ripreso ma certamente la norma dovrà essere rivista, per evitare gravi contraccolpi sui titoli del debito pubblico, in gran parte posseduti proprio dagli istituti di credito. Su questo punto sarà anche la Meloni a dover fare un passo indietro, e non solo Salvini.

A proporre le soluzioni più ragionevoli è invece il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, il quale si sta ritagliando un ruolo di alleato leale della premier, ma anche di leader serio e affidabile.