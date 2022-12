"Gran parte della finanziaria andrà a sostenere famiglie e imprese dal caro energia. Inoltre, con provvedimenti come l'aumento delle pensioni minime, aiutiamo le categorie più fragili a far fronte ad un aumento dell'inflazione che non si vedeva da anni. Le critiche strumentali della sinistra servono solo a convincerci che stiamo andando nella direzione giusta". Lo dice Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, a Sky Economia.