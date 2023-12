"La seconda manovra di Bilancio del governo Meloni è peggiore della prima, è sbrigativa ed evidenzia tutte le contraddizioni in seno alla maggioranza di destra, che ha raccontato in campagna elettorale di essere pronta ma che ha dimostrato di non esserlo. La tragedia è che a pagarne il prezzo saranno gli italiani”. Così oggi in Aula la vicepresidente del Partito Democratico, Chiara Gribaudo.