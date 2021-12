“Grazie a un emendamento di Italia Viva alla legge di Bilancio è stato stanziato un fondo di 40 milioni in favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli incendi che hanno colpito Sardegna, Sicilia, Calabria e Molise. Un contributo importante per far ripartire l’economia di quei territori”. Così Giuseppe Luigi Cucca, vicepresidente di Iv in Senato.