Nella manovra "la priorità delle priorità era il caro bollette". Era stato annunciato "che dopo i 9 miliardi assegnati con il decreto Aiuti quater avremmo destinato almeno altri 20-22 miliardi al caro bollette: abbiamo mantenuto la promessa". Lo dice in un'intervista a Qn Luca Ciriani (FdI), ministro per i Rapporti con il Parlamento. "Con le risorse limitate che abbiamo non si può fare in una volta tutto ciò che vorremmo - spiega -. Ci siamo concentrati sul caro energia, il cuneo fiscale è l'altro capitolo importante di una finanziaria che è comunque rilevante". Con la manovra "noi lottiamo contro la povertà, cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi non può lavorare, aiutandolo a superare il caro energia o togliendo l'Iva sul pane e sul latte. Altra cosa è aiutare quelli che potrebbero lavorare, gli occupabili, ma non lo fanno perché non gli conviene". Il problema del reddito di cittadinanza "è il fatto di essere una legge creata, in teoria, per fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro, ma in realtà con finalità chiare di carattere assistenziale ed elettorale".