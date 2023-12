Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani mostra soddisfazione per l'approvazione della manovra di bilancio 2024: "Siamo fieri dell'approvazione di una legge attenta ai conti dello Stato e che tutela il potere di acquisto delle famiglie, riduce il cuneo fiscale e il costo del lavoro". Ciriani ha poi ringraziato le parti per "l'importante lavoro svolto con ordine (...) come dimostra l'approvazione finale avvenuta senza questione di fiducia". Il governo, sottolinea l'esponente di Fratelli d'Italia, porterà avanti la sua visione "sempre e solo per il bene dell'Italia".