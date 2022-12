La vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle, ha attaccato la maggioranza: “Dopo sole 10 ore dall'approvazione della Manovra in commissione Bilancio alla Camera veniamo a scoprire che il testo dovrà tornare in commissione a causa di un emendamento da mezzo miliardo che sarebbe stato 'approvato per errore'. Ma in che mani siamo finiti?".