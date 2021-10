"Con la legge di bilancio saranno rese stabili 12 mila borse di specializzazione per i giovani medici. Siamo orgogliosi di aver contributo a rendere possibile questo risultato, tra i pilastri degli impegni chiesti dal PD per la legge di bilancio. Una nostra battaglia parlamentare vinta perché mai più ci sia l’imbuto formativo, mai più risorse una tantum ma un programma stabile e duraturo nel tempo perché i professionisti della salute sono un bene inestimabile e insostituibile.

Abbiamo ancora molto strada da fare per altre professioni, sia per la loro carenza sia per la loro valorizzazione. Continuiamo a fianco del ministro Speranza ad innovare e rafforzare il sistema salute, utilizzando in modo efficace le risorse del PNRR, gli aggiuntivi 6 miliardi di euro in tre anni per il fondo sanitario contenuti nella legge di bilancio e condividendo con Parlamento, istituzioni, sindacati e rappresentanza delle professioni sanitarie il processo di riforma e di riorganizzazione del nostro servizio sanitario".

Lo afferma la deputata dem Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari Sociali della Camera.