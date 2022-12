"Il nostro sostegno può esserci su singoli provvedimenti, non sulla pessima manovra né sulle fiducie". Lo afferma ad Ancona il leader di Azione, Carlo Calenda. Per Calenda "èuna pessima manovra di galleggiamento con un problema gigantesco sulla sanità. Ci sono quattro provvedimenti per l'evasione e una finta flat tax solo per le partite Iva, che crea disparità fiscale con i lavoratori dipendenti". Calenda conferma di "avere una pregiudiziale a governare con M5s".