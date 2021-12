“Da qualche tempo ho avuto modo di conoscere più da vicino la fibromialgia e quanto possa cambiare la vita alle persone che ne soffrono. Difficile riconoscerla, quasi impossibile curarla perché non esiste una vera e propria terapia mirata. Puoi riuscire a conviverci se sei fortunato, ma con molte difficoltà. Tante persone mi hanno scritto chiedendo una mano ad ottenere il riconoscimento di questa malattia nei LEA visto che riguarda 1,5 milioni di Italiani che ne soffrono. Grazie al lavoro del gruppo di Italia Viva, con Annamaria Parente e Lisa Noja, siamo riusciti a far approvare una nostra proposta che istituisce un fondo da 5 milioni per la diagnosi e la cura della fibromialgia”.

Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, che spiega: “Sappiamo benissimo che è una piccola cifra, una goccia in mezzo al mare rispetto a quello che servirebbe. Avremmo voluto fare di più ed avevamo presentato una proposta molto più ampia ed ambiziosa, ma almeno per la prima volta si riconosce a livello statale che esiste questa malattia”.

“Mi auguro che sia solo il primo passo per avere la possibilità di una risposta vera per una malattia invalidante che a volte costringe le persone anche a lasciare il lavoro. Noi di IV - conclude - continueremo ad impegnarci ed insistere con il ministro Speranza perché la fibromialgia, come molte altre malattie rare, non sia dimenticata”.