"Stanotte la Camera ha approvato in prima lettura la legge di Bilancio. Già questo la dice lunga su quanto fossero "pronti": il Senato non potrà neppure esaminarla, pena l'esercizio provvisorio per lo Stato". Lo ha dichiarato Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, che aggiunge: "Ma non erano pronti neppure sui contenuti: a parte quanto già previsto e impostato dal Governo precedente, è una manovra insufficiente e sbagliata: le risorse per il caro bollette dureranno pochi mesi, il resto è disperso in mille rivoli".

"Il saldo è negativo: mancheranno le risorse per la sanità e si è fatta una battaglia ideologica su Pos e contanti anziché occuparsi dei lavori", ha concluso il governatore dell'Emilia-Romagna.