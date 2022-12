“Per fronteggiare i rincari energetici abbiamo rifinanziato un’eccellenza del Made in Italy e del Veneto come le Vetrerie di Murano. Abbiamo stanziato un fondo al Mimit con 1,5 mln di euro, semplificando l’accesso agli aiuti. L’importo massimo erogabile per ciascuna impresa sarà di 400 mila euro e potranno usufruire della misura anche quelle aziende che in passato hanno presentato domanda e che non sono state finanziate in tutto o in parte per i vincoli imposti dal precedente regime de minimis. È bene ricordare che parliamo di un comparto tra i più gasivori, pesantemente provato dagli aumenti del prezzo dell’energia. La Lega è sempre in prima linea per la difesa delle eccellenze italiane. Siamo di fronte a una misura urgente per un settore vanto di quell’antica arte veneziana che va salvaguardata”.

Lo dichiara il sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci.