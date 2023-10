“Abbiamo pensato di non alzare la cedolare secca in modo indiscriminato, ricordo l’istituzione della cedolare secca fu opera del governo Berlusconi, ed ha funzionato molto bene. In questi tempi difficili, per le famiglie, affittare per brevi periodi la casa è un modo per arrotondare. Molto importante sarà il Codice identificativo nazionale che contrasterà il nero. Non ci sono patrimoniali o altre tasse come dice l’opposizione, questa è solo propaganda”.

Così la vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia, Deborah Bergamini, intervenendo a Sky Start sulla manovra. “Ci sono pochi soldi per fare le cose e abbiamo il conto da pagare del superbonus che è una voragine. Noi abbiamo fatto una scelta politica mettendo 15 miliardi di euro in minore tassazione, stabilizzando il cuneo fiscale, aiutando le famiglie più numerose e le donne che in questo momento di crisi economica sono quelle che soffrono di più. I circa 24 miliardi che avevamo a disposizione abbiamo deciso di investirli soprattutto per avere buste paga più corpose.”