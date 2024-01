"A dicembre abbiamo approvato una legge di bilancio che prevede tante iniziative volte a sostenere la nostra economia, le famiglie, le imprese, con una premessa. Purtroppo abbiamo ereditato una situazione economica non facile, perché il reddito di cittadinanza e il superbonus ci hanno lasciato, purtroppo, circa 150 miliardi di buco, che in qualche modo dovremo coprire nei prossimi anni. Con quello che avevamo a disposizione abbiamo deciso di sostenere l'economia".

Così Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e Segretario Nazionale del movimento giovanile azzurro, intervenendo a Super Partes su Canale 5.

"C'è la conferma del taglio del cuneo fiscale per circa 10 miliardi di euro – ha spiegato - che porterà 100 euro in più in busta paga a circa 14 milioni di italiani che hanno un reddito sotto i 35.000 euro all'anno. Questo è un segnale importante, perché va nella direzione della riduzione delle tasse che è sempre stata auspicata da Forza Italia. Poi abbiamo stanziato 3 miliardi di euro per la sanità e la riduzione delle liste d'attesa, che purtroppo rappresenta un problema importante. E poi, da quest'anno, c'è una rivalutazione importante delle pensioni. Anche questa è una battaglia storica del presidente Berlusconi, e noi siamo orgogliosi di poter dire che anche quest'anno abbiamo aumentato le pensioni minime. All'inizio della legislatura, l'importo delle pensioni minime ammontava a 500 euro, ora a 641 e in più c'è la rivalutazione di tutte le pensioni, con un ulteriore aumento del 2,7% che garantirà benefici a tanti pensionati già da questo mese", ha concluso.