“La nostra è una coalizione di tre partiti che hanno storie e sensibilità diverse. Siamo uniti da un accordo di programma presentato agli italiani e siamo abituati a trovare punti di mediazione per promuovere l'azione unitaria dell'esecutivo. Anche per la manovra, era scontato arrivare a una sintesi”. E’ quanto dichiara in una intervista al quotidiano Il Tempo il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Abbiamo ottenuto che la cedolare secca al 26% fosse applicata solo per gli affitti brevi e dal secondo appartamento di proprietà. Questo ci soddisfa perché il 70% di questi affitti sono gestiti da proprietari di un solo appartamento la cui tassazione a cedolare secca rimane al 21%. Il nostro ultimo sigillo – spiega l’esponente azzurro - è nella creazione di un codice identificativo obbligatorio per chi affitta a breve utilizzando le piattaforme informatiche. I calcoli indicano che dal sommerso emergeranno entrate, per lo Stato, di oltre un miliardo.

Proventi che saranno destinati ad abbattere ulteriormente la pressione fiscale”. Sulla manovra in generale Barelli sottolinea: “E’ scritta in un periodo difficile per l'Europa e per tutto il mondo, più complicata per l'Italia che ha un debito pubblico enorme eredità dal passato. L'impegno di Forza Italia era di ridurre le tasse e lo abbiamo ottenuto con il taglio del cuneo fiscale, anche per il 2024, per i redditi bassi, supportando le famiglie e il lavoro, rinnovando tutti i contratti del pubblico impiego e aumentato le pensioni minime. Abbiamo incrementato i fondi alla sanità per ridurre le liste d'attesa. Il nostro obiettivo è la ripresa economica in grado di produrre ricchezza da distribuire ai cittadini”. Sulla reazione dell’opposizione Barelli conclude: “Ha il diritto di dire democraticamente la sua in Parlamento, ma si aggrappano a una sterile polemica. La maggioranza ha il diritto di agire approvando con celerità la manovra, confermando la sua compattezza e dando così un messaggio molto utile per i mercati e per l'Europa. L'anomalia è non rendersi conto di quanto succede attorno a noi: la guerra in Ucraina che non finisce, la guerra in Medio Oriente con prospettive difficili da gestire e la crisi socio economica diffusa nel mondo. Noi lavoriamo con impegno uniti nell'interesse del Paese”.