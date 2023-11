“Una manovra per tenere in ordine i conti dello Stato, ma che ha destinato 15 miliardi di euro per il taglio delle tasse, in particolare del cuneo fiscale, 7 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e interventi per famiglie, imprese e sanità”. Lo ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia ai microfoni del TG1 e del TG3.