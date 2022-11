“Sostegno a famiglie e imprese per il caro energia, abbattendo il costo delle bollette che affliggono tutti gli italiani, flat tax sino a 85mila euro per partite iva e autonomi, taglio del cuneo fiscale, che favorisce il mondo del lavoro, ed una revisione importante e significativa del reddito di cittadinanza. Questi gli impegni presi da Fratelli d’Italia in campagna elettorale e che saranno onorati nella prima manovra di bilancio”. Lo ha dichiarato ai Tg Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.