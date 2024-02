"Premettiamo che è doveroso fare piena chiarezza su quanto accaduto a Firenze e Pisa durante due manifestazioni studentesche, ma non accettiamo la classica levata di scudi della Sinistra, Pd in testa, ed i soliti correlati processi sommari ai nostri poliziotti", affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega. "Da vari esponenti dei Dem, ad ogni livello, è partito, infatti, un fuoco di fila di dichiarazioni che criticano apertamente il comportamento degli agenti, chiamati a far sì che i cortei nelle due predette città non oltrepassassero determinate zone", proseguono i Consiglieri.

"Chiediamo, dunque, di evitare ogni palese tipo di mera strumentalizzazione politica", concludono i rappresentanti della Lega.