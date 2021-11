“Una vittoria storica, dopo diversi decenni di malgoverno, con Forza Italia che traina la coalizione ed è il primo partito della città: auguri di cuore e buon lavoro al neo sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice. E auguri a tutti noi che ci abbiamo creduto, ai nostri candidati al Consiglio comunale (eletti e non) che hanno affrontato una battaglia durissima fino all’ultimo minuto. Auguri e grazie al nostro consigliere regionale Giandiego Gatta, che si è speso con anima e corpo per dare una speranza di cambiamento alla sua adorata Manfredonia. Grazie al nostro coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro, anche lui in prima linea per affrontare questa campagna elettorale. Grazie ai cittadini che ci hanno dato fiducia, non li deluderemo. E’ un momento di gioia straordinario, anche di commozione per essere riusciti a dare una prospettiva credibile, seria e trasparente alla comunità. Siamo stati i primi a scommettere sulla candidatura dell’ex presidente di Confindustria Foggia e abbiamo lavorato con fiducia affinché fosse il candidato di tutta la coalizione di centrodestra. Da ora vale: saremo con Rotice, lo supporteremo e sosterremo con lealtà per disegnare una strada nuova per Manfredonia. Avanti verso il futuro!”. Lo dichiarano in una nota il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e il vice commissario Dario Damiani.