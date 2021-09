“Napoli ha bisogno di grandi competenze. Questa città ha dato tanto e sta dando tanto all’amministrazione del Paese in tanti ruoli: ha tante competenze distribuite in Italia, e credo che molte di queste debbano impegnarsi su Napoli proprio per dare il loro contributo e fare in modo che la città possa rispondere alle necessità che ci sono. E’ una sfida molto forte, che ha bisogno di qualità, di senso istituzionale, di trasparenza e capacità, e se sarò eletto Sindaco farò una giunta di alto livello perché questo è il primo passo per poter amministrare bene una città”. Così a Sky TG24 Gaetano Manfredi, candidato Sindaco di Napoli, ospite di ‘Start’, aggiungendo che intenderà mantenere insieme l’alleanza che lo sostiene, tra centrosinistra e M5S, “sui progetti, sulle cose da fare. La mia è una maggioranza molto coesa, e che ha un obiettivo comune ovvero mettere in condizione Napoli di ritornare ad essere protagonista. Penso che intorno a questo progetto, intorno alla mia figura, e con i leader che hanno sostenuto fortemente questa iniziativa politica, noi riusciremo a fare ottime cose per la città”. “Mi auguro che l’alleanza, ne sono anzi convinto, - ha concluso - sostenga questo progetto soprattutto nell’interesse dei cittadini. Io guardo alla cose e alla concretezza del quotidiano, e a creare un grande piano di sviluppo per Napoli e per il Mezzogiorno”.

“La cosa che abbiamo imparato è che purtroppo le politiche restrittive, le politiche di austerity, che hanno fortemente ridotto i servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti, oggi le stiamo pagando. Se guardiamo Napoli abbiamo enormi problemi, perché chiaramente abbiamo un ridotto numero di treni della metropolitana e di autobus, oltre a non avere personale. Quindi proprio nei momenti di emergenza, dove c’è più difficoltà, alla fine tutti i nodi vengono al pettine, e questo deve essere un grande insegnamento per il futuro. Sui servizi essenziali non si può agire con tagli, ma dobbiamo avere dei sistemi robusti perché questi, soprattutto nei momenti di difficoltà, aiutano a dare un servizio sicuro e di qualità agli utenti”. Così a Sky TG24 Gaetano Manfredi, candidato Sindaco di Napoli del centrosinistra e del M5S, ospite di ‘Start’.

“Gli enti locali - ha sottolineato - sono in difficoltà in tutta Italia, perché le politiche degli ultimi anni sono state fortemente restrittive, e ancora di più al Sud dove c’è una fragilità economica: i Comuni hanno pagato un prezzo alto. Ci sono state sicuramente anche delle inefficienze gestionali, però i tagli sono stati importanti. I Comuni sono quelli che garantiscono i servizi di prossimità, quindi se facciamo una politica di disinvestimento necessariamente i cittadini pagano un prezzo altissimo perché non possono essergli garantiti i servizi. Credo che un riequilibrio finanziario, un efficientamento, mettere in condizione i Comuni di poter svolgere il proprio lavoro, sia la prima cosa che i cittadini ci chiedono”.

“Prima cosa che farei da Sindaco? Napoli ha sicuramente bisogno di buona amministrazione, di una riorganizzazione amministrativa importante, di un riequilibrio finanziario, di rimettere in moto quelli che sono i servizi essenziali che purtroppo negli ultimi anni non sono stati all’altezza della terza città d’Italia”. Lo ha detto a Sky TG24 Gaetano Manfredi, candidato Sindaco di Napoli del centrosinistra e del M5S, ospite di ‘Start’. “Poi - ha aggiunto - , partendo dai suoi talenti, dalle sue capacità, dalla sua grande creatività, dai suoi giovani, riprendere una politica di investimenti, sia pubblici che privati, attraendo risorse e facendo in modo che questa città, che è il motore del Mezzogiorno ma anche un motore dell’Italia, possa svolgere la sua funzione di contribuire a una ripartenza, una ripresa che è indispensabile. Senza Napoli, senza la Campania, senza il Mezzogiorno, è difficile che si possa garantire una ripresa al Paese, e proprio in questi territori abbiamo bisogno di mettere in campo il meglio che c’è. Questa è anche uno dei motivi per cui ho deciso di candidarmi, perché credo che sia importante che la società meridionale si assuma le sue responsabilità, ma non lo può fare da sola, ha bisogno del sostegno del Governo, ovviamente con verifiche, controlli. Dobbiamo fare di tutto affinché questa città riparta e possa dare il proprio contributo al Paese”.

“Sicuramente il Pnrr finalizzato dal Governo Draghi è in continuità con quello che il precedente Governo aveva preparato. Il tema che abbiamo sul tavolo è fare in modo che il Mezzogiorno sia in grado di cogliere questa occasione, e per fare questo ha bisogno di capacità progettuale, di capacità di spesa, di un’amministrazione che sia in grado di trasformare i progetti in opere fatte e di qualità. Perciò spingo molto sulla necessità di mettere in condizione le amministrazioni locali del Sud di fare la propria parte, altrimenti come in passato si verificherà che le risorse o non arriveranno, o se arriveranno non saranno spese proprio perché le amministrazioni non sono in grado di farlo”. Lo ha detto a Sky TG24 Gaetano Manfredi, candidato Sindaco di Napoli del centrosinistra e del M5S, ospite di ‘Start’.

“Il Comune di Napoli - ha aggiunto - oggi ha pochissimi tecnici, solo quattromila dipendenti, che è un terzo del Comune di Milano, e con un’età media di quest’ultimi che è vicina ai sessant’anni: questo significa che non ha quella capacità di spesa, di gestione, di controllo che è indispensabile per fare in modo che il Mezzogiorno possa utilizzare in maniera efficiente e sicura queste risorse. Credo ci voglia una grande attenzione da parte del presidente Draghi e del Governo, per fare in modo che le amministrazioni poi siano in grado di cogliere queste occasioni, soprattutto nelle parti più fragili del Paese che sono quelle che hanno più bisogno poi di queste risorse. E anche per mettere in condizione tutti i cittadini italiani di essere parte di questa ripresa, altrimenti avremo un’Italia a più velocità ma anche con diritti differenziati: questa è una cosa inaccettabile soprattutto per la sanità, la scuola, i servizi sociali, i trasporti. Non è più possibile fare questo perché non ci sarebbe coesione sociale, ci sarebbero conflitti, e soprattutto ci sarebbe un grande squilibrio: divari più grandi e non più piccoli, quindi proprio il contrario di quello che vuole la Commissione Europea . Il Pnrr è stato finanziato soprattutto per ridurre i divari nel Paese, e quindi dobbiamo fare in modo che questo avvenga”.

“Credo che la scelta dell’obbligo vaccinale rappresenti l’estrema ratio. Dobbiamo mettere davanti la sicurezza sanitaria, e soprattutto un ritorno alla normalità del Paese. Dobbiamo affrontare la riapertura delle scuole, che è un momento estremamente critico, per questo motivo andiamo avanti con l’estensione del green pass, ma se fosse necessario dobbiamo anche affrontare il tema dell’obbligo vaccinale”. Lo ha detto a Sky TG24 Gaetano Manfredi, candidato Sindaco di Napoli del centrosinistra e del M5S, ospite di ‘Start’

“L’università, di cui faccio parte, è stata sempre il luogo del dibattito e della discussione, quindi non mi sorprende che ci siano dei colleghi che abbiano sollevato dei problemi. In questo caso loro non sollevano un tema di non vaccinazione, ma quale sia lo strumento più utile: se il green pass o un obbligo di legge. Penso che in questo momento, tutti insieme, dobbiamo fare in modo che le università ripartano perché ci sono stati grandi problemi legati alla sola didattica a distanza, quindi sono d’accordo sul green pass proprio perché questo ci deve mettere in condizione di poter riportare gli studenti in aula perché è quello che loro stessi ci chiedono. Dobbiamo mettere davanti sempre l’interesse degli studenti rispetto a posizioni che possono essere anche rispettate, ma che sicuramente non aiutano a fare quello di cui abbiamo bisogno ovvero riaprire scuole e università il più presto possibile”. Così a Sky TG24 Gaetano Manfredi, candidato Sindaco di Napoli del centrosinistra e del M5S, ospite di ‘Start’.